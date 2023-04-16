Кадыров рассказал о выходе бойцов «Ахмата» из окружения в Белогоровке

Рамзан Кадыров рассказал о выходе российских военнослужащих из окружения в Белогоровке

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о выходе бойцов «Ахмата» из окружения. Тогда военнослужащие пять дней находились в противостоянии с Вооруженными силами Украины (ВСУ), окруженные противником в районе Белогоровки.

«Артиллеристы не стали бить прямо по зданию, а аккуратно обработали залпом территорию вокруг. Воспользовавшись этим моментом, найдя брешь в позиции врага, Малой сумел вывести своих бойцов из окружения, чем проявил настоящее мужество и героизм», — поделился политик.

Он также добавил, что работа российских военнослужащих является примером, поскольку они грамотно применяли боеприпасы, уничтожили противников и не потеряли выгодного положения. Особо Кадыров отметил мужество командира группы, который взял огонь на себя.

На данный момент командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов вывез российских бойцов в безопасное место, где их осмотрели и помогли медики.

Ранее Кадыров призвал вернуться на фронт вернувшихся в Грозный из украинского плена пятерых чеченских бойцов. Он также отменил назначенную с ними встречу.

