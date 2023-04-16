Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:31, 16 апреля 2023Россия

Кадыров рассказал о выходе бойцов «Ахмата» из окружения в Белогоровке

Рамзан Кадыров рассказал о выходе российских военнослужащих из окружения в Белогоровке

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о выходе бойцов «Ахмата» из окружения. Тогда военнослужащие пять дней находились в противостоянии с Вооруженными силами Украины (ВСУ), окруженные противником в районе Белогоровки.

«Артиллеристы не стали бить прямо по зданию, а аккуратно обработали залпом территорию вокруг. Воспользовавшись этим моментом, найдя брешь в позиции врага, Малой сумел вывести своих бойцов из окружения, чем проявил настоящее мужество и героизм», — поделился политик.

Он также добавил, что работа российских военнослужащих является примером, поскольку они грамотно применяли боеприпасы, уничтожили противников и не потеряли выгодного положения. Особо Кадыров отметил мужество командира группы, который взял огонь на себя.

На данный момент командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов вывез российских бойцов в безопасное место, где их осмотрели и помогли медики.

Ранее Кадыров призвал вернуться на фронт вернувшихся в Грозный из украинского плена пятерых чеченских бойцов. Он также отменил назначенную с ними встречу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Минобороны доложило об освобождении двух кварталов Артемовска отрядами «Вагнера»
Кадыров рассказал о выходе бойцов «Ахмата» из окружения в Белогоровке
Из-за видео с сожжением Корана в Москве возбудили дело
Морган Фриман назвал Месяц черной истории и термин «афроамериканец» оскорблением
Мальчик погиб из-за нападения бездомных собак в российском регионе
Италия передала Украине около 20 самоходок M109L
В Еврокомиссии оценили запрет Венгрии и Польши на поставки зерна с Украины
Путин проведет заседание Совета по местному самоуправлению
Назван действенный метод наказания кошки
Медведев пожелал россиянам мира после полного разгрома врага
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.