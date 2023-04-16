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03:07, 16 апреля 2023Россия

Назван сценарий получения Польшей части территорий Украины

Политолог Еремина: Польша может забрать часть Украины, предложив экономические программы

Фото: Pixabay

Политолог, доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» назвала сценарий, при котором Польша получила бы части украинских территорий.

«Поляки могут предложить включение данных территорий для реализации, например, экономических программ, а за этим могут последовать и другие действия, вплоть до референдума на территории Западной Украины», — заявила она.

Эксперт отметила, что в этом случае Украина прекратит свое существование как страна, а Польша обзаведется новыми территориями без каких-либо рисков для себя. Еремина добавила, что в случае ведения Россией активной внешней политики и военных продвижений Варшава, скорее всего, не станет предпринимать подобных действий из страха.

Ранее член Научного совета Российского военного-исторического общества, доктор исторических наук Олег Назаров рассказал, что у Польши могут иметься планы забрать себе территории правобережной Украины. Он подчеркнул, что территории правобережной Украины включают в себя не только Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, но и Киев.

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Марина Совина
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