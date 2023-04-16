Британские спецслужбы обеспокоились утечкой данных США
Спецслужбы Великобритании выразили беспокойство утечкой секретных данных Пентагона по ряду причин. Об этом написала газета The Times.
Отмечается, что спецслужбы Британии обеспокоились утечкой секретных данных США из-за неясности. Они передают США значительные объемы закрытых сведений — в частности, страны обмениваются записями телефонных разговоров и переписками по электронной почте. Однако именно этот тип данных чаще всего встречается в утекших документах.
Кроме того, Британию волнует, что США увеличивают список лиц, обладающим доступом к данным Лондона.
Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине впервые сообщалось 7 апреля. По данным NYT, в датированных началом марта материалах содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.