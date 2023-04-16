Британские спецслужбы обеспокоились утечкой данных США

The Times: спецслужбы Британии обеспокоились утечкой секретных данных США из-за неясности

Спецслужбы Великобритании выразили беспокойство утечкой секретных данных Пентагона по ряду причин. Об этом написала газета The Times.

Отмечается, что спецслужбы Британии обеспокоились утечкой секретных данных США из-за неясности. Они передают США значительные объемы закрытых сведений — в частности, страны обмениваются записями телефонных разговоров и переписками по электронной почте. Однако именно этот тип данных чаще всего встречается в утекших документах.

Кроме того, Британию волнует, что США увеличивают список лиц, обладающим доступом к данным Лондона.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине впервые сообщалось 7 апреля. По данным NYT, в датированных началом марта материалах содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.