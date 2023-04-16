В Госдуме отреагировали на гибель мальчика из-за бездомных собак в Оренбурге

Депутат Бурматов: вина за то, что ребенка в Оренбурге загрызли собаки, лежит на властях

Вина за то, что мальчика в Оренбурге насмерть загрызли собаки, лежит на местных властях. Так на гибель ребенка отреагировал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе с «Газетой.Ru».

«Если вопрос касается животных без владельцев, то уголовное дело заводится в отношении должностных лиц, которые не выполнили свои функции по регулированию численности безнадзорных животных. Потому что, если эти собаки не имеют владельцев и являются агрессивными, их по действующему закону на улицах быть не должно», — объяснил депутат.

По его словам, если не выполнены мероприятия по отлову бездомных животных, это вина должностных лиц, отвечающих за проблему в конкретном муниципалитете. Бурматов также призвал проверить, куда пошли средства, выделенные на отлов бездомных животных.

Он также посетовал, что многие чиновники воспринимают отлов животных как второстепенную задачу.

О гибели мальчика в результате нападения бродячих собак стало известно ранее 16 апреля. Как уточняет Telegram-канал «112», ребенку было 9 лет. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о халатности.