Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:17, 16 апреля 2023Россия

В Госдуме отреагировали на гибель мальчика из-за бездомных собак в Оренбурге

Депутат Бурматов: вина за то, что ребенка в Оренбурге загрызли собаки, лежит на властях

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Вина за то, что мальчика в Оренбурге насмерть загрызли собаки, лежит на местных властях. Так на гибель ребенка отреагировал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе с «Газетой.Ru».

«Если вопрос касается животных без владельцев, то уголовное дело заводится в отношении должностных лиц, которые не выполнили свои функции по регулированию численности безнадзорных животных. Потому что, если эти собаки не имеют владельцев и являются агрессивными, их по действующему закону на улицах быть не должно», — объяснил депутат.

По его словам, если не выполнены мероприятия по отлову бездомных животных, это вина должностных лиц, отвечающих за проблему в конкретном муниципалитете. Бурматов также призвал проверить, куда пошли средства, выделенные на отлов бездомных животных.

Он также посетовал, что многие чиновники воспринимают отлов животных как второстепенную задачу.

О гибели мальчика в результате нападения бродячих собак стало известно ранее 16 апреля. Как уточняет Telegram-канал «112», ребенку было 9 лет. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме оценили идею добавить вопросы про СВО в ЕГЭ по истории
В Подмосковье 11-летнюю школьницу несколько месяцев насиловал родной дядя
Самолет совершил аварийную посадку из-за попавшей в двигатель стаи птиц
В США сообщили об обсуждении передачи российских активов Украине
Огромный фонтан кипятка посреди улицы в Петербурге сняли на видео
Рублев выиграл турнир ATP в Монте-Карло
Около 100 пенсионеров стали жертвами кредитных мошенников в Москве
В Госдуме отреагировали на гибель мальчика из-за бездомных собак в Оренбурге
Пас Миранчука помог «Торино» спастись от поражения в матче чемпионата Италии
Гостья пришла на свадьбу в белом платье и вывела из себя невесту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.