Стало известно о боях за железнодорожный узел в Артемовске

Боец ЧВК «Вагнер» заявил о боях за железнодорожный узел на западе Артемовска

В Артемовске (украинское название — Бахмут) идут бои за основной железнодорожный узел города. Об этом РИА Новости стало известно от бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

По его словам, узел расположен на западе города. «Они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем», — пояснил военный.

По его утверждению, Артемовск почти полностью находится под контролем российских войск. Уже занят центр города, оставшиеся силы ВСУ оттесняются в западную часть.

Ранее в ЧВК «Вагнер» заявили, что Вооруженные силы Украины при отступлении в западные кварталы Артемовска подорвали и сожгли несколько многоэтажных домов и других капитальных зданий.

