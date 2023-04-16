Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:08, 16 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о боях за железнодорожный узел в Артемовске

Боец ЧВК «Вагнер» заявил о боях за железнодорожный узел на западе Артемовска

Фото: Oleksandr Klymenk / Reuters

В Артемовске (украинское название — Бахмут) идут бои за основной железнодорожный узел города. Об этом РИА Новости стало известно от бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

По его словам, узел расположен на западе города. «Они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем», — пояснил военный.

По его утверждению, Артемовск почти полностью находится под контролем российских войск. Уже занят центр города, оставшиеся силы ВСУ оттесняются в западную часть.

Ранее в ЧВК «Вагнер» заявили, что Вооруженные силы Украины при отступлении в западные кварталы Артемовска подорвали и сожгли несколько многоэтажных домов и других капитальных зданий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
В Германии собрали свыше 300 сообщений о военных преступлениях на Украине
Владельцев некоторых моделей iPhone предупредили об исчезновении важных функций
Экс-разведчик США предрек Зеленскому гибель от рук восставших
При пожаре в жилом доме в Дубае погибли 16 человек
Стало известно о боях за железнодорожный узел в Артемовске
Врач назвала способы снять отек ног в домашних условиях
В Госдуме отреагировали на планы Финляндии нарушить договор с Россией
Нутрициолог назвала самые полезные варианты ужина
Депутат Украины рассказал о невозможности сдерживать армию РФ в Артемовске
Сергей Кириенко посетил православные храмы ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.