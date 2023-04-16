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11:07, 16 апреля 2023Культура

Энтони Хопкинса заметили на съемках в образе Зигмунда Фрейда

Энтони Хопкинса заметили на съемках «Последнего сеанса Фрейда» в образе Зигмунда Фрейда

Фото: Mike Blake / Reuters

85-летний актер и режиссер Энтони Хопкинс был замечен на съемках психологического триллера «Последний сеанс Фрейда» в образе основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда. Кадрами поделилось издание Daily Star.

Фотография была сделана во время съемок финальных сцен картины, сюжет которой повествует о взаимоотношениях Фрейда и писателя Клайва Льюиса в исполнении британского актера Мэттью Гуда.

Действия фильма разворачиваются накануне Второй мировой войны, в последние годы жизни Фрейда. Предположительно, психоаналитик и писатель будут вести спор о существовании Бога. В картине также будет затронута тема взаимоотношений между Фрейдом и его дочерью Анной (Лив Лиза Фрис) и роман автора серии книг «Хроники Нарнии» с матерью его близкого друга.

В 2022 году Хопкинс рассказал о планах выпустить собственную NFT-коллекцию. «NFT — чистый лист для создания искусства в новом формате», — заявил кинодеятель во время онлайн-пресс-конференции.

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Варвара Кошечкина
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