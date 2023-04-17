В СМИ оценили численность развернутых на артемовском направлении военных ВСУ

Newsweek: ВСУ развернули на артемовском направлении порядка 30,5 тыс. военных

На артемовском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) развернули несколько десятков тысяч военных. Об этом со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона сообщает американский журнал Newsweek.

По данным издания, на этом направлении украинским войскам удалось сосредоточить 12 бригад численностью порядка 30,5 тысячи военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в утекших документах Пентагона также была обнаружена дата украинского контрнаступления, которое было запланировано на 30 апреля. Согласно им, оно будет предпринято 10-м оперативным корпусом ВСУ, состоящим из девяти бригад, которые в настоящее время перевооружаются силами США и союзников.