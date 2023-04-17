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09:41, 17 апреля 2023Силовые структуры

Российская пенсионерка отдала золотые украшения из-за спрятанной в них смерти

МВД задержало аферистку за хищение золотых украшений и денег у пенсионерки из Подмосковья

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Подмосковье полицейские задержали 37-летнюю аферистку за хищение денег и золотых украшений на общую сумму два миллиона рублей у 63-летней пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления МВД Татьяна Петрова.

Женщины познакомились в электричке. Пенсионерка, живущая с сыном, жаловалась новой знакомой на проблемы в семье, а та предложила свою помощь, представившись гадалкой. Они обменялись номерами телефонов, а вскоре снова встретились. Женщина напророчила россиянке и ее сыну скорую смерть, убедив, что в их проблемах повинны имеющиеся у них золотые украшения. В них спрятано зло, от которого надо избавиться с помощью специального ритуала на кладбище. Лжегадалка пообещала его провести и пенсионерка отдала ей ценности, а затем и деньги. Позже аферистка стала уговаривать жертву взять кредит и продать жилье, после этого потерпевшие поняли, что их обманывают и обратились в полицию.

Мошенницу задержали в деревне Демихово. При обыске в ее доме силовики нашли часть похищенных украшений. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она помещена под домашний арест.

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Любовь Ширижик
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