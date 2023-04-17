Угрожавшая журналистам российская чиновница уволилась

Угрожавшая журналистам чиновница из Ростовской области Дергачева уволилась после огласки

Чиновница из Ростовской области Наталья Дергачева, угрожавшая журналистке из Таганрога, уволилась с поста методиста по научной работе Дворца детского творчества (ДДТ) сразу после огласки ситуации. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram.

Хинштейн написал, что Дергачева уволилась сразу после освещения возникшего скандала. Вопрос о ее привлечении к уголовной ответственности по статье «Воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов» пока остается открытым, отметил депутат.

Хинштейн обратил внимание на ситуацию с оскорблениями журналистки со стороны российской чиновницы 23 марта. Он усмотрел в действиях Дергачевой состав статьи «Воспрепятствования законной деятельности журналистов» и направил запросы генпрокурору и губернатору Ростовской области. «Журналистов в обиду не дадим», — написал он в Telegram.

22 марта Дергачева прислала сообщения с угрозами журналистке издания «Блокнот Таганрог» в ответ на материал о жалобах педагогов ДДТ на адские условия работы. Сотрудница ДДТ пригрозила автору материала «очень большими неприятностями», заявила, что «набьет ей морду», а также назвала «тварью», «шавкой» и «крысой».