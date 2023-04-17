Отказ европейских стран от украинского зерна объяснили

Политолог Асафов заявил об уроне от украинского зерна для европейских стран

Европейские страны, в частности, Польша, Венгрия, Болгария, Словакия понимают, что зерно, поставляемое из Украины, наносит урон их собственным рынкам. Кроме того, выяснилось, что оно достаточно плохого качества. Именно ввиду этих причин импорт зерна хотят ограничить. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«Во-первых, надо понимать, что это зерно не очень украинское, а скорее, американское. Во-вторых, раз на площадке ООН нам было заявлено, что зерно пойдет в беднейшие страны, то непонятно, почему оно продается не там. В-третьих, украинское зерно не облагается никакими пошлинами, а потому разрушает рынки. Так что у стран появились вполне логичные вопросы», — заметил Асафов.

Последним аргументом в пользу отказа от импорта зерна, по словам аналитика, оказалось его достаточно низкое качество: выяснилось, что зерно, идущее из Украины, достаточно старое и богато пестицидами. Кроме того, правительства стран обязаны защищать собственных производителей от нечестной конкуренции.

Они понимают, что, как только зерно пересекает границу, оно тут же начинает продаваться. Естественно, государства воспринимают это как нарушение договоренностей и встают на защиту своих рубежей Александр Асафов политический аналитик

Асафов добавил, что для Украины отказ ряда стран от импорта зерна вряд ли окажется критичным, поскольку основным бенефициаром в данном случае являлись США.

15 апреля Венгрия запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на территории Украины или поступающих оттуда.

До этого аналогичное решение приняли власти Польши. Днем ранее переработку и продажу прибывшего из Украины зерна запретило и Министерство сельского хозяйства Словакии — поводом стали обнаруженные в украинской пшенице пестициды, которые способны оказывать негативное влияние на здоровье человека.