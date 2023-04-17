Летевшие во Владивосток самолеты резко сменили курс и ушли на запасной аэродром

Два российских самолета не смогли приземлиться во Владивостоке из-за густого тумана

Два летевших во Владивосток российских самолета не смогли приземлиться в местном аэропорту из-за непогоды и ушли на запасной аэродром в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу владивостокской авиагавани.

Уточняется, что воздушным судам пришлось резко сменить курс из-за сильного тумана, превышающего допустимые значения для выполнения посадки. «Сегодня у нас два рейса ушли на запасной путь. Это рейсы S7-5203 из Новосибирска и R3-491 из Якутска. Причина — погодные условия в аэропорту Владивостока. У нас густой туман», — пояснили в пресс-службе.

16 апреля отечественный лайнер Sukhoi Superjet 100 перевозчика «Россия», летевший по маршруту Тобольск — Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицами. В момент инцидента на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.