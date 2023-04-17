В Ростовской области задержали пассажирский автобус со взрывчаткой

В Ростовской области задержали следовавший из Донецка автобус со взрывчаткой

На контрольно-пропускном пункте «Матвеев-Курган» в Ростовской области правоохранители задержали следовавший из Донецка пассажирский автобус со взрывчаткой. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

По данным издания, в салоне под сиденьями было обнаружено и изъято 200 граммов взрывчатого вещества. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к минированию автобуса.

Ранее сообщалось о задержании в Херсонской области жителя села Чкалово, у которого обнаружили большое количество оружия, а также немецкую каску и кортик с нацистской символикой.