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18:43, 17 апреля 2023Силовые структуры

В Ростовской области задержали пассажирский автобус со взрывчаткой

В Ростовской области задержали следовавший из Донецка автобус со взрывчаткой

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На контрольно-пропускном пункте «Матвеев-Курган» в Ростовской области правоохранители задержали следовавший из Донецка пассажирский автобус со взрывчаткой. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

По данным издания, в салоне под сиденьями было обнаружено и изъято 200 граммов взрывчатого вещества. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к минированию автобуса.

Ранее сообщалось о задержании в Херсонской области жителя села Чкалово, у которого обнаружили большое количество оружия, а также немецкую каску и кортик с нацистской символикой.

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Илона Палей
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