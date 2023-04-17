Россиянин насмерть захлебнулся в ванне

В Петрозаводске мужчина захлебнулся в ванне и умер

Житель Петрозаводска умер в собственной ванне. По предварительным данным, мужчина захлебнулся, сообщили изданию «Столица на Онего» в МВД Карелии.

Тело 43-летнего горожанина обнаружила его жена. По словам женщины, она нашла мужа в ванной без признаков жизни. Россиянка вызвала бригаду скорой помощи и полицейских.

Сотрудники МВД России устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в Москве мужчина умер из-за привычки читать с телефона. Лежащее в ванне тело мужчины обнаружила его жена. В ногах жителя столицы лежал подключенный к сети мобильный телефон.

