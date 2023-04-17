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02:41, 17 апреля 2023Мир

Байден призвал ужесточить закон об обороте оружия

Байден на фоне новых случаев стрельбы в США призвал конгресс ужесточить оборот оружия
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Джо Байден на фоне новых инцидентов со стрельбой вновь предложил ужесточить правила оборота оружия. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Политик призвал конгресс запретить штурмовые винтовки, а также снять с производителей оружия юридический иммунитет за использование их продукции. «В силах конгресса потребовать безопасного хранения оружия и бэкграундных проверок при любых продажах», — добавил он, подчеркнув, что новые правила должны вступить в силу как можно скорее.

Американский лидер также заявил, что вместе с женой молится за семьи всех пострадавших и погибших в результате перестрелок, произошедших в выходные. «Оружие — это главный убийца детей в Америке, и цифры только растут — не снижаются», — отметил он. Помимо этого, Байден также раскритиковал недавнее участие лидеров Республиканской партии в съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA).

В субботу, 15 апреля, по меньшей мере четыре американца были убиты во время стрельбы на празднике в Алабаме. Отмечается, что стрельба началась в результате ссоры.

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Марина Совина
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