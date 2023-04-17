Пожилым москвичам стало проще вести активный образ жизни

Ракова: более 50 тыс. пожилых москвичей воспользовались автобусами «Маршрута к долголетию»

Запуск новых бесплатных автобусов «Маршрут к долголетию» позволил увеличить пассажиропоток в центры московского долголетия (ЦМД) на 30 процентов. Таким образом, пожилым москвичам стало проще посещать городские мероприятия, путешествовать и вести активный образ жизни. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, проектом «Маршрут к долголетию» воспользовались уже более 50 тысяч москвичей. «Среди пассажиров не только опытные участники проекта, но и новички — те, кто совсем недавно присоединился к активностям центров московского долголетия», — уточнила вице-мэр.

Летом прошлого года мы запустили пилотный проект «Маршрут к долголетию». Проект направлен на то, чтобы посещение центров московского долголетия было еще удобнее, и старшему поколению в городе было легче поддерживать активный образ жизни

Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Автобусы связывают все ЦМД и районы, в которых их пока нет. Горожане старшего возраста ездят друг к другу в гости, посещают экскурсии, организовывают совместные мероприятия, создают творческие коллективы, планируют гастрольные программы. Среди совместных проектов активистов — «Социальные танцы», «Смехойога», «Генеалогия», «Полезная еда».

Активисты ЦМД «Московский» начали пользоваться бесплатными автобусами одними из первых. Запуск проекта «Маршрут к долголетию» стал предпосылкой для образования отдельного клуба путешественников, который стал одним их самых популярных клубов центра. Те, кто в нем состоит, активно посещают музеи, усадьбы и монастыри Москвы и Подмосковья.

По пути в другие центры пассажиры автобусов «Маршрут к долголетию» посещают различные экскурсии. В частности — закулисье Большого театра, легендарный дом Пашкова, Ленинскую библиотеку, планетарий, а также усадьбы и музеи.

В заключение Ракова добавила, что в ближайшем будущем планируется увеличить количество курсирующих автобусов.

