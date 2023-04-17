Россиянкам назвали действенный способ сделать целлюлит менее заметным

Физиотерапевт Лобанова: лимфодренажный массаж поможет сделать целлюлит менее заметным

Врач-физиотерапевт Анна Лобанова назвала россиянкам несколько действенных и вместе с тем доступных способов сделать целлюлит менее заметным. Ее рекомендации приводит издание «Газета.Ru».

По словам Лобановой, один из наиболее эффективных способов сделать бугристую неровную кожу, которую в народе называют целлюлитом, более гладкой — лимфодренажный массаж. Благодаря ему улучшится кровообращение и повысится тонус кожи, что поможет, как выразилась специалистка, «растянуть целлюлитные ямочки».

Такое воздействие на кожу растягивает ткани кожи, перераспределяет жировые клетки, а также улучшает кровообращение и лимфодренаж, что является ключом к уменьшению проявлений целлюлита. Но, хотя хороший массаж действительно может временно улучшить внешний вид кожи, это не навсегда Анна Лобанова врач-физиотерапевт

Врач подчеркнула, что никакой массаж не вылечит целлюлит, а только уменьшит его проявления. Поэтому, чтобы сохранить гладкость кожи надолго, процедуру нужно проводить регулярно. Кроме того, стимуляции лимфотока и подтяжке кожи поспособствует домашний самомассаж с использованием ручных массажеров и роллеров из пены, отметила Лобанова.

В заключение физиотерапевт посоветовала обязательно следить за питанием и не забывать о регулярной физической активности. Предотвратить появление целлюлита помогут ежедневные кардионагрузки и две-три силовые тренировки в неделю.

Ранее фитнес-тренер Алена Грибанова назвала пять способов, с помощью которых можно избавиться от целлюлита на бедрах. Она посоветовала сдать анализы на гормоны и пройти консультацию у эндокринолога. Кроме того, следует изменить свои пищевые привычки, а именно исключить газированные напитки, алкоголь и мучные изделия.