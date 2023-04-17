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18:52, 17 апреля 2023Россия

Стая бродячих собак атаковала ребенка еще в одном российском городе

Shot: стая бродячих собак напала на ребенка в Чите

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Стая бродячих собак атаковала ребенка еще в одном российском городе — столице Забайкальского края Чите. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что ребенок подвергся нападению в районе 1-ой Московской улицы, где ранее уже были замечены стаи бродячих животных.

О состоянии ребенка не сообщается. Известно лишь, что он находится под наблюдением врачей.

Другой случай с нападением на ребенка произошел 16 апреля в Оренбурге. Известно, что мальчик гулял около своего дома в Промышленном районе Оренбурга в то время, как на него набросились бродячие животные. Ребенок скончался на месте.

После случившегося губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал изменить закон об отлове бездомных животных.

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Марк Леонов
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