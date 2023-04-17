Десятки австралийцев начали выгребать уголь из поезда и были арестованы

Около 20 активистов Rising Tide начали выгребать уголь из поезда и были арестованы

Несколько десятков активистов из организации по защите климата Rising Tide были арестованы полицией после того, как взобрались на грузовой поезд и начали выгребать из него уголь. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 16 апреля. Около 20 человек взобрались на грузовой поезд, который следовал через город Сэндгейт в порт Ньюкасла. Активисты начали выгребать лопатами уголь, на поезде они разместили плакат с надписью «Руководство по выживанию для человечества: никакого нового угля».

В итоге участники акции были арестованы. Большинство из них обязали явиться в суд. В результате поезд задержался по меньшей мере на четыре часа.

Ранее активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») в знак протеста заблокировали в Вене мост Райхсбрюкке, который считается одним из самых известных в европейской столице. Одновременно с протестом в Вене акция прошла в городе Грац.