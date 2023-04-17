Известный мост в европейской столице заблокировали в знак протеста

Die Presse: экоактивисты Letzte Generation заблокировали в Вене мост Райхсбрюкке

Активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») в знак протеста заблокировали в Вене мост Райхсбрюкке, который считается одним из самых известных в европейской столице. Об этом сообщает Die Presse.

Около 20 протестующих заблокировали движение по мосту утром в понедельник, 17 апреля. Таким образом активисты хотели привлечь внимание к проблеме изменения климата и призвать власти принять меры для решения вопроса. В частности они потребовали ввести запрет на строительство нефтяных скважин и ограничить скорость движения на дорогах до 100 километров в час.

Одновременно с протестом в Вене акция прошла в городе Грац, где заблокировали одну из улиц. На место проведения акций прибыли полицейские. О задержанных не сообщается.

Ранее активисты Letzte Generation заявили, что хотят провести масштабные демонстрации в Берлине, «парализовав» город на две недели. Участники акции собираются приклеить себя к дорогам, препятствуя движению транспорта, и устроить протестные шествия. Демонстрации будут проводиться без предупреждения.