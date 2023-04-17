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14:25, 17 апреля 2023Мир

США отклонили приглашение своему послу посетить заседание комиссии Госдумы

Посольство США в Москве отклонило приглашение Линн Трейси на заседание комиссии Госдумы
Линн Трейси

Линн Трейси. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Дипмиссия США в Москве отклонила предложение американскому послу Линн Трейси посетить заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом сообщает РБК.

17 апреля посла США Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы. По данным ТАСС, такое решение связано с деятельностью американских биолабораторий на Украине — предполагается, что дипломат даст соответствующие разъяснения.

«Соединенные Штаты полностью соблюдают свои обязательства по Конвенции о биологическом оружии и нигде не разрабатывают такое оружие и не обладают им», — заявили в посольстве. Там уточнили, что опровергают эти обвинения и считают процесс консультаций с Москвой «завершенным и закрытым».

В ходе заседания, которое состоится во вторник, 18 апреля, депутаты обсудят вопросы госконтроля за соблюдением законодательства об иноагентах, а также о регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций на территории страны.

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Варвара Кошечкина
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