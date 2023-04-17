Посла США пригласили в Госдуму для пояснений о биолабораториях

Посла США Трейси пригласили на заседание комиссии ГД для дачи пояснений о биолабораториях

Посла США Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом со ссылкой на пресс-службу комиссии сообщает ТАСС.

Собеседники агентства уточнили, что решение связано с деятельностью американских биолабораторий на Украине — предполагается, что дипломат даст соответствующие разъяснения.

Отмечается, что в ходе заседания, которое состоится во вторник, 18 апреля, депутаты обсудят вопросы госконтроля за соблюдением законодательства об иноагентах, а также о регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций на территории страны.

10 марта Минобороны России заявило о планах США по расширению биологической программы на Украине. В министерстве сообщили, что российские специалисты обнаружили свидетельство продолжения завершенных биологических проектов UP-2, UP-9, UP-10, направленных на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней.

Российское оборонное ведомство также предупреждало, что Служба безопасности Украины и полк «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) готовят провокацию с радиоактивным заражением местности в Харькове.