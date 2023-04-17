В Москве задержали 18 тонн контрабандного сыра с голубой плесенью из Литвы

В Москве таможенники задержали 18 тонн контрабандного сыра с голубой плесенью из Литвы

Сотрудники Московской таможни пресекли попытку контрабанды 18 тонн санкционного сыра с благородной голубой плесенью стоимостью 16 тысяч евро из Литвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

О прибытии в столичный регион фуры с незаконным грузом таможенники узнали в результате оперативно-разыскных мероприятий. Согласно документам, сыр должен был проследовать через Россию транзитом в Кыргызстан, однако грузовик развернулся в Самарской области, сменил регистрационные номера и отправился в Московскую область. Здесь товар перегрузили в другую фуру с российскими номерами.

Задержанный сыр передан Россельхознадзору для принятия решения по его дальнейшей судьбе.