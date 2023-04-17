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14:18, 17 апреля 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ провозившего алмазы на миллионы рублей иностранца попало на видео

В Шереметьево ФСБ задержала иностранца, провозившего драгоценные камни на 6 миллионов руб.

В аэропорту Шереметьево ФСБ задержала иностранца, провозившего драгоценные камни. Видео задержания публикует RT.

На кадрах видно, как сотрудники осматривают багаж мужчины и обнаруживают в нем камни.

По данным телеканала, в личных вещах иностранца нашли алмазы, рубины, сапфиры и изумруды на шесть миллионов рублей. Общая масса драгоценностей составила почти четыре тысячи карат.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 226.1 («Контрабанда») УК РФ. Мужчине грозит до семи лет колонии и штраф до миллиона рублей.

Екатерина Власова
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