Учащиеся российской гимназии во время обеда засняли бегающих крыс в столовой

E1: в Екатеринбурге учащиеся гимназии №108 засняли во время обеда бегающих крыс в столовой

В Екатеринбурге учащиеся гимназии №108 засняли во время обеда бегающих крыс в столовой. Об этом рассказала российскому порталу Е1 мать одного из гимназистов.

Женщина пояснила, что грызуны завелись в школьной столовой давно. «Животные обедают вместе с детьми в общем зале. Персонал никак не реагировал и не признавал этот факт, пока дети не сфотографировали "соседей" и не отправили вчера в родительский чат», — отметила она.

Жительница Екатеринбурга рассказала, что на прошлой неделе в гимназии сократили уроки, а детей и вовсе перестали кормить. Классам объявили, что в учебном заведении нет горячей воды.

В руководстве екатеринбургской гимназии заявили, что проблема с крысами в столовой выдумана. Представители Е1 направили запрос по ситуации в департамент образования городской администрации.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Иркутской области крыса упала за шиворот 14-летнему школьнику, пришедшему за справкой, на крыльце поликлиники. У мальчика оказалась расцарапана спина. Медики обработали раны и поставили ему прививку от бешенства.