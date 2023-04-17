Посольство России высказалось о ситуации в Судане

Посольство РФ в Судане: ситуация напряженная, россиян при первой возможности эвакуируют

Ситуация в Хартуме остается напряженной, сотрудники российского посольства в Судане поддерживают связь с находящимися в стране гражданами РФ и готовятся при первой возможности эвакуировать соотечественников в места их постоянного проживания или в здание посольства. Об этом сообщили в Telegram-канале диппредставительства.

«Перемещение по городу представляет большую опасность, чем нахождение в домах или иных защищенных помещениях», — подчеркивается в опубликованном заявлении.

В посольстве сказали, что дипломатам известно, что одна из россиянок оказалась с ребенком в одной из местных церквей. Пресс-служба заверила, что россиян постараются эвакуировать или доставить в здание диппредставительства в ближайшее время.

В настоящий момент, подчеркивают представители посольства, все соотечественники обеспечены водой, питанием и всеми предметами первой необходимости.

Ранее стало известно, что граждане России оказались заблокированы в Нубийской митрополии в Хартуме из-за обстрелов. «Мы находимся в здании митрополии, не в церкви, потому что церковь — очень высокое здание и опасно там быть (из-за обстрелов — прим. "Ленты.ру"). Здесь 15 человек всех возрастов, православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребенком — девочкой», — рассказал епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва.