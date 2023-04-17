Получены изображения газового гиганта на расстоянии 133 световых лет

Science: получены изображения газового гиганта HIP 99770 b на расстоянии 133 световых лет

Международная группа ученых под руководством астрономов из Университета Техаса в Сан-Антонио сообщила о первом в своем роде обнаружении экзопланеты с помощью одновременно двух методов — прямого наблюдения и точной астрометрии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи провели наблюдения с помощью телескопа Subaru (Гавайи) и космических обсерваторий Gaia и Hipparcos. С помощью аппаратов Европейского космического агентства были обнаружены динамические свидетельства существования крупного объекта в системе звезды HIP 99770, находящейся на расстоянии 133 световых лет. То, что объект являлся газовым гигантом, было подтверждено наземным инструментом Subaru Coronagraphic Extreme Adaptive Optics, который получил прямые инфракрасные изображения планеты в период с 2020 по 2021 год.

Планета HIP 99770 b удалена от родительского светила на 17 астрономических единиц, что примерно в 17 раз дальше дистанции от Солнца до Земли. Она получает примерно столько же света, сколько и Юпитер в Солнечной системе. Масса экзопланеты оценивается от 13,9 до 16 масс Юпитера, и она вращается вокруг звезды, которая в два раза массивнее Солнца. Вокруг HIP 99770 также вращается скопление ледяных обломков, напоминающее пояс Койпера.

За последние 15 лет с помощью прямых наблюдений было обнаружено лишь 20 планет. Все они являются газовыми гигантами, которые вращаются вокруг звезд по широким орбитам. Отношение масс планета/звезда в системе HIP 99770 — 7-8 на 10 в минус 3-й степени — такое же, как и в других системах, планеты которых удалось запечатлеть на изображениях. Спектроскопические данные указывают на то, что атмосфера HIP 99770 b старая и малооблачная, аналогичная атмосфере планет в системе HR 8799, где ранее были обнаружены четыре газовых гигантов.