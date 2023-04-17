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02:53, 17 апреля 2023Наука и техника

Физик предупредил об опасности грядущего повышения активности Солнца

Физик рассказал о негативных последствиях пика солнечной солнечной активности в 2024 году

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев в интервью радио Sputnik рассказал о пике солнечной активности, которая будет достигнута в 2023-2024 годах. Эксперт объяснил, каким образом она может повлиять на здоровье человека и кто находится в группе риска.

По словам физика, активность Солнца повышается и снижается в определенном ритме, полный цикл ее подъема и спада длится одиннадцать лет. Поскольку такие изменения происходят регулярно, ученым легко их прогнозировать. В частности, уже известно, что солнечная активность достигнет максимальных значений в конце 2023 — начале 2024 года.

Высокая солнечная активность сопровождается большим количеством вспышек и магнитных бурь. Кроме этого усиливается интенсивность ультрафиолетового излучения, поэтому людям с чувствительной кожей необходимо заботиться о дополнительных мерах защиты.

Ранее международная группа ученых под руководством астрономов из Университета Техаса в Сан-Антонио сообщила о первом в своем роде обнаружении экзопланеты с помощью одновременно двух методов — прямого наблюдения и точной астрометрии.

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Екатерина Подвигина
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