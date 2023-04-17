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14:19, 17 апреля 2023Силовые структуры

На одежде убитого военкора Татарского нашли следы гексогена

Mash: подаренную военкору Татарскому статуэтку, предположительно, начинили гексогеном

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Подаренная военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтка предположительно была начинена гексогеном. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, экспертно-криминалистический центр Санкт-Петербурга завершил экспертизу одежды и обуви Татарского, в которых он был в момент гибели. На футболке убитого военкора специалисты нашли следы гексогена.

Ранее в сети появилось фото заминированной статуэтки. Отмечалось, что в полость гипсового бюста был залит пластит и вставлен взрыватель.

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Дарья Трепова вручила Владлену Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.

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Елизавета Новикова
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