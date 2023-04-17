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18:05, 17 апреля 2023Экономика

Германия поддержала санкции против российского ядерного сектора

Германия поддержала включение российского ядерного сектора в 11-й пакет санкций Евросоюза
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Emil Nicolai Helms / Ritzau Scanpix / Reuters

Власти Германии поддержали идею включения российского ядерного сектора в 11-й пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства экономики страны.

Ведомство уже обратилось по этому поводу к Европейской комиссии. «Это должно быть частью следующего пакета санкций», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек говорил, что «ядерные технологии — это весьма чувствительная область, и здесь Россия не может больше считаться надежным партнером».

Также стало известно, что представители США, Великобритании, Японии, Франции и Канады договорились о сотрудничестве в области ядерной энергетики и выступили против зависимости мирового рынка от российского ядерного топлива. По словам участников встречи, сотрудничество в области добычи, производства и обогащения урана способствует достижению целей энергетической безопасности и экономической устойчивости.

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Платон Щукин
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