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09:07, 15 апреля 2023Экономика

Германия поддержала включение атомного сектора России в новый пакет санкций ЕС

Хабек: кабмин ФРГ поддержал включение атомного сектора России в 11-й пакет санкций ЕС
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Правительство Германии поддерживает включение российского атомного сектора в новый, 11-й пакет санкций Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, передает ТАСС.

«Ядерные технологии — это весьма чувствительная область, и здесь Россия не может больше считаться надежным партнером», — сказал он в интервью агентству dpa.

По мнению министра, Москва использует зависимость от своих энергоресурсов для оказания давления, поэтому кабмин ФРГ заявил Еврокомиссии (ЕК) о необходимости включения гражданского атомного сектора России в следующий пакет ограничений.

Ранее еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила о готовности Евросоюза ввести 11-й пакет антироссийских санкций. По ее словам, ЕС должен быть уверен, что Россия не сможет найти способы обойти ограничения.

24 марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности о новых ограничениях против России. «И 11-й пакет санкций будет также и в основном включать меры против обхода [действующих решений]», — отметила она.

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Марина Совина
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