Испанская католическая церковь извинилась за педофилию

Испанская церковь извинилась за инциденты с сексуальным насилием в отношении детей

Испанская католическая церковь извинилась за случаи сексуальных домогательств и насилия в отношении несовершеннолетних и намерена бороться с подобными инцидентами до конца. Об этом сообщил председатель Испанской епископальной конференции, кардинал-архиепископ Барселоны Хуан Хосе Омельа, говорится на официальном сайте епископства.

«Недостаточно просить прощения, мы хотим, чтобы эта напасть исчезла из нашего общества. По этой причине [церковь] продолжает сотрудничать с судьями, прокуратурой и омбудсменом, предоставляя всю имеющуюся у нас информацию и активируя наши протоколы. Церковь хочет возглавить борьбу с этим бедствием, от которого страдает каждый пятый ребенок в Европе», — заявил священнослужитель.

5 октября 2021 года было опубликовано масштабное расследование, раскрывшее данные о том, что члены католического духовенства во Франции за 70 лет подвергли насилию более 200 тысяч детей. При этом они призывали жертв хранить молчание ради защиты репутации церковных учреждений. Согласно данным этого расследования, с 1950 по 2020 год во Французской католической церкви работали более трех тысяч насильников из 115 тысяч священников и других священнослужителей.

