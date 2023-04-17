Определены районы Москвы с самыми высокими новостройками

«Бест-Новострой» и bnMAP.pro: самые высокие новостройки Москвы обнаружены в Конькове

Среди районов Москвы локацией с самой большой средней максимальной высотностью новостроек оказалось Коньково. Об этом со ссылкой на исследование компании «Бест-Новострой» и аналитической платформы bnMAP.pro сообщает агентство «Интерфакс».

В ходе анализа специалисты изучили все проекты новостроек, находящихся в экспозиции в каждом из районов столицы, при этом за точку отсчета они брали корпуса с максимальным числом этажей. В результате они определили, что средняя максимальная высотность трех корпусов в реализации в Конькове находится на уровне в 46 этажей. Вторую строчку в списке заняло Бирюлево-Восточное, где недавно был запущен проект с максимальной высотой зданий в 45 этажей. Замкнул тройку район Котловка с результатом в 39 этажей.

Аналитики отметили, что в семи районах Москвы средняя высотность новостроек составляет менее 10 этажей. При этом минимальная этажность была обнаружена в районе Вешняки, где в реализации есть три корпуса со средней этажностью в четыре этажа. В среднем по столице средняя высотность корпусов новостроек установилась на уровне в 23 этажа. В общей сложности в Москве в реализации находятся более тысячи корпусов.

В апреле аналитики компании Touch пришли к выводу, что новостройки в Москве стали выше. По их данным, в 2023 году на рынке новостроек представлено 73 проекта выше 30 этажей, в то время как в 2019 году таких жилых комплексов было 37.