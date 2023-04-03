Новостройки в Москве стали выше

Touch: в Москве стало больше высотных новостроек

За последние годы в старой Москве стало больше высотных новостроек. О том, что новые жилые здания в столице стали выше, говорится в исследовании компании Touch, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В 2023 году на рынке новостроек представлено 73 проекта выше 30 этажей, в то время как в 2019 году таких жилых комплексов было 37. При этом в целом количество проектов в городе почти не поменялось. Многоэтажные (14-29 этажей) и высотные здания занимают 45 и 39 процентов соответсвенно в общем объеме предложения, а малоэтажные (до шести этажей) и среднеэтажные проекты (6-13 этажей) — 4 и 12 процентов соотвественно.

С 2016 года доля мало- и среднеэтажных новостроек сократилась на 11 процентов. Значительная часть таких лотов представлена в дорогостоящих сегментах. На долю элит- и премиум класса приходится 45 процентов всего предложения, а на долю бизнес-класса — 48 процентов. По словам управляющего партнера девелоперской компании Touch Сергея Шиферсона, покупателей дорогого жилья привлекают индивидуальные архитектурные решения, меньшая плотность застройки, небольшое число соседей и отдельная территория, которые характерны для невысоких зданий.

По словам эксперта, рост числа высотных проектов в Москве обусловлен серьезной нехваткой свободных площадей под строительство. «При возведении многоэтажных и высотных жилых комплексов девелоперы могут оптимизировать затраты на участок по сравнению со строительством невысотных зданий», — пояснил Шиферсон.

Ранее в компании «Бест-Новострой» выяснили, что в Москве вырос объем предложения в новостройках. По итогам марта 2023 года показатель увеличился на 49,7 процента в годовом выражении.