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15:31, 17 апреля 2023Моя страна

Гостей масштабного ифтара в Дагестане угостили пловом из трех тонн риса и мяса

В Дагестане 35 тысяч человек собрались на общереспубликанский ифтар

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В дагестанском Дербенте прошел общереспубликанский ифтар, который посетили около 35 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что самое масштабное в регионе коллективное разговение в Рамадан было организовано в воскресенье у светомузыкального фонтана в парке Низами Гянджеви.

«Перед гостями выступили известные исполнители нашидов, в том числе Мустафа Атеф. Исполнение сопровождалось мультимедийным фонтанным шоу», — рассказали в администрации города.

Ифтар посетили представители духовенства, государственные и общественные деятельности, спортсмены, жители республики и туристы. Гостей угощали пловом, для приготовления которого было использовано более трех тонн риса и мяса. Всего в организации ифтара были задействованы более 600 волонтеров.

Мероприятие завершилось праздничным салютом. Как сообщили в мэрии, на ифтаре также разыграли путевки в малый хадж (паломничество).

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Варвара Кошечкина
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