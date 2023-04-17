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14:31, 17 апреля 2023Забота о себе

Мужчинам и женщинам назвали правила подготовки к искусственному оплодотворению

Гинеколог Багдасарян: при подготовке к ЭКО надо сдать анализы и посетить эндокринолога

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

При подготовке к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) обоим партнерам надо сдать комплекс анализов и посетить врача-эндокринолога. Об основных из них рассказала акушер-гинеколог, руководитель Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анастасия Багдасарян в беседе с «Лентой.ру».

По словам Багдасарян, процедура ЭКО — это современный, высокотехнологичный метод лечения бесплодия посредством оплодотворения яйцеклетки и получения зародыша вне тела матери. Обычно к процедуре искусственного оплодотворения допускаются пациентки до 50 лет, при этом критичным начинает считаться возраст после 45, причем как женщин, так и мужчин.

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Врач предупредила, что шансы, что процедура пройдет успешно, зависят от многих показателей, включая состояние здоровья пациентки и соблюдение ею правил подготовки к ЭКО.

В любом возрасте снижают шансы на зачатие методом экстракорпорального оплодотворения узловые образования матки, предыдущие неудачные попытки ЭКО, неудачные роды или аборты

Анастасия Багдасарян акушер-гинеколог

Также снижают шансы на успешное зачатие следующие факторы:

  • онкологические заболевания
  • тяжелые пороки сердца
  • кардиомиопатия
  • перенесенный инсульт
  • психические расстройства
  • тяжелые заболевания печени, почек и других внутренних органов
  • рассеянный склероз
  • врожденные или приобретенные аномалии матки

Чтобы исключить все возможные неприятные сюрпризы и определить общее состояние здоровья партнеров, Багдасарян посоветовала им пройти комплексное обследование. Женщине необходимо сделать УЗИ органов малого таза и гистеросальпингографию — исследование, с помощью которого можно выявить изменения в строении матки и проходимости маточных труб.

Среди других обязательных анализов — общий и биохимический анализы крови, исследование мазков из влагалища (микроскопический на микрофлору), анализы на инфекции, передающиеся половым путем, ВИЧ, вирусные гепатиты, сифилис, определение уровня гормонов. Также женщине надо сделать ЭКГ, флюорографию и маммографию, посетить терапевта и эндокринолога.

Для мужчин список исследований меньше, добавила гинеколог.

Будущему отцу необходимо сделать спермограмму, УЗИ мошонки, сдать анализы на ИППП, гепатит, ВИЧ, сифилис, а также проконсультироваться с андрологом — врачом, который занимается обследованием, профилактикой и лечением органов мужской половой системы. К нему обращаются в случае бесплодия, импотенции, мужского климакса, он рекомендует методики продления половой активности в преклонном возрасте

Анастасия Багдасарян акушер-гинеколог

Ранее врач-репродуктолог Анна Ильина рассказала, кому рекомендована заморозка спермы и эмбрионов. Криоконсервация необходима пациентам с раком, чтобы иметь возможность завести ребенка после выздоровления, объяснила она.

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Наталья Обрядина
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