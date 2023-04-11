Врач рассказала о пользующихся услугой заморозки спермы и эмбрионов людях

Репродуктолог Анна Ильина рассказала, что сперму и эмбрионы замораживают пациенты с раком

Пациенты с раком замораживают сперму и эмбрионы, чтобы иметь возможность завести ребенка после выздоровления, рассказала репродуктолог, акушер-гинеколог, заведующая отделением ВРТ репродуктивного цента «Линия жизни» Анна Ильина. Врач назвала «Ленте.ру» и другие категории людей, пользующихся этой современной медицинской услугой.

Криоконсервация — рутинная практика в лечении бесплодия путем вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), рассказала Ильина. Сперматозоиды, ооциты, иногда часть ткани яичника и эмбрионы подвергаются глубокой заморозке (до минус 196 градусов) в жидком азоте и хранятся нужное время.

В практике репродуктологов есть беременности, наступившие после 20-летнего хранения биоматериалов Анна Ильина акушер-гинеколог, репродуктолог

Чаще всего к криоконсервации половых клеток прибегают женщины, готовящиеся к беременности методом ЭКО, а также те, кто хочет по тем или иным причинам отложить материнство. «Мужчины реже задумываются о заморозке спермы. Эта опция начинает интересовать их после долгого периода бесплодия или при прохождении процедуры ЭКО», — прокомментировала акушер-гинеколог.

Также криоконсервацию половых клеток предлагают пациентам с раком, так как химио- и лучевая терапии негативно влияют на фертильность, пояснила Ильина. До начала лечения мужчинам рекомендуется замораживать сперму, а женщинам проводить стимуляцию или же делать забор клеток в естественном цикле и сохранять ооциты или часть яичника.

Врачи рекомендуют, по возможности, и заморозку эмбрионов

Сохранение фертильности у пациентов с раком — социально значимая проблема, добавила репродуктолог. Пациенты с ранним дебютом болезни имеют высокие шансы на выздоровление, а потеря фертильности для них — значительное снижение качества жизни.

Врачи рекомендуют воспользоваться заморозкой половых клеток перед проведением вазектомии и устройством на работу повышенной опасности, отметила Ильина.

Судьба замороженных клеток — сложный этический момент, констатирует врач. По ее словам, после объявления в сентябре частичной мобилизации в российских СМИ появились сообщения, что в некоторых клиниках резко вырос спрос на услугу криоконсервации. Представители клиник отмечали, что таким образом мужчины хотели перестраховаться на случай ранения или гибели.

И если в случае ранения такое решение выглядит рациональным, то воспользоваться спермой супруга для посмертной репродукции не получится. В РФ это запрещено законом Анна Ильина акушер-гинеколог, репродуктолог

«Кому принадлежат замороженные эмбрионы, если пара, например, разводится? По закону, в России эмбрион является практически совместно нажитым имуществом, и без подписания согласия от обоих родителей использовать эмбрион для рождения ребенка нельзя», — рассказала Ильина.

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