В Японии передали прокуратуре бросившего бомбу в премьера
Подозреваемый, бросивший, как предполагается, взрывное устройство в премьер-министра Японии Фумио Кисиду, передан прокуратуре. Об этом сообщает NHK.
По сообщению японских правоохранителей, задержанный Рюдзи Кимура бросил в премьера самодельную трубчатую бомбу, детали и инструменты для изготовления которой полицейские обнаружили у него дома во время обыска.
15 апреля в Японии в сторону Кисиды бросили предмет, похожий на сигнальную ракету с дымом — это произошло после завершения осмотра рыболовецкого порта Саигасаки. Глава правительства не пострадал.
Впоследствии правоохранители выяснили, что взрыв рядом с местом публичного выступления премьер-министра на западе страны осуществил 24-летний Рюдзи Кимура из города Каваниси. Мотивы его поступка пока неизвестны, потому что он отказался отвечать на вопросы правоохранителей. Предполагаемого виновника нападения поместили под стражу.