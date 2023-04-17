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09:41, 17 апреля 2023Мир

В Японии передали прокуратуре бросившего бомбу в премьера

NHK: прокуратуре Японии передали бросившего в премьер-министра Кисиду взрывное устройство

Фото: Kyodo / Reuters

Подозреваемый, бросивший, как предполагается, взрывное устройство в премьер-министра Японии Фумио Кисиду, передан прокуратуре. Об этом сообщает NHK.

По сообщению японских правоохранителей, задержанный Рюдзи Кимура бросил в премьера самодельную трубчатую бомбу, детали и инструменты для изготовления которой полицейские обнаружили у него дома во время обыска.

15 апреля в Японии в сторону Кисиды бросили предмет, похожий на сигнальную ракету с дымом — это произошло после завершения осмотра рыболовецкого порта Саигасаки. Глава правительства не пострадал.

Впоследствии правоохранители выяснили, что взрыв рядом с местом публичного выступления премьер-министра на западе страны осуществил 24-летний Рюдзи Кимура из города Каваниси. Мотивы его поступка пока неизвестны, потому что он отказался отвечать на вопросы правоохранителей. Предполагаемого виновника нападения поместили под стражу.

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Глеб Бажуткин
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