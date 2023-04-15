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10:25, 15 апреля 2023Мир

Стала известна личность организатора взрыва рядом с премьером Японии

Взрыв рядом с местом выступления премьера Японии осуществил житель города Каваниси

Фото: Kyodo / Reuters

Полицейские выяснили, что взрыв рядом с местом публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма на западе страны осуществил 24-летний Рюдзи Кимура из города Каваниси. Об этом сообщает агентство Kiodo.

Мотивы его поступка пока неизвестны, потому что он отказался отвечать на вопросы правоохранителей. Молодой человек был помещен под стражу.

ЧП произошло в субботу, 15 апреля. В сторону премьера бросили предмет, похожий на сигнальную ракету с дымом. Инцидент произошел после завершения осмотра рыболовецкого порта Саигасаки. Глава правительства был эвакуирован в безопасное место, он не пострадал.

8 июля 2022 года экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения на предвыборном мероприятии в городе Нера. Бывший военнослужащий ВМС Сил самообороны Японии Тэцуе Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позднее он объяснил, что Абэ якобы связан с некой группой лиц, из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы. В январе прокуратура предъявила ему официальное обвинение в убийстве.

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Елизавета Новикова
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