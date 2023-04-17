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20:22, 17 апреля 2023Мир

В США заявили о возможной катастрофе на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: возможное вторжение Польши на Украину будет катастрофой

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Возможное вторжение США и Польши на Западную Украину может привести к столкновению с Россией и катастрофе. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу, запись их беседы опубликована на YouTube.

По словам Макгрегора, такой опрометчивый шаг приведет к прямому контакту с Российской армией, последствия которого станут катастрофическими для всего мира, а не только для США и России.

«Многие американцы, часть из которых носит военную форму, боятся, что может быть принято неожиданное решение ввести американские и польские войска в Западную Украину», — сказал Макгрегор.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Польша намеревается ввести войска на Украину и, воспользовавшись ослаблением республики, забрать часть ее западных территорий. Он утверждает, что Польша хочет вернуть себе территории в границах Речи Посполитой.

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Алевтина Запольская
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