В Польше мужчина с ножом напал на трех украинских беженок

LCA Facty: в Польше мужчина с ножом напал на украинок и смертельно ранил одну из них

В польском городе Легница мужчина напал на украинских беженок, сообщает газета LCA Facty.

По данным издания, в результате происшествия одна из женщин скончалась. Отмечается, что мужчина проник в квартиру, где жили гражданки Украины, чтобы ограбить их.

Злоумышленник нанес смертельные ранения 37-летней женщине, ударил ножом ее 14-летнюю дочь и еще одну квартирантку. Подросток была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего недалеко от места преступления.

Ранее жительница английского Бирмингема пожаловалась на отношение украинской беженки к местным жителям. Британка проживает в районе с представителями разных национальностей и не всегда «принимала во внимание культурные различия». После заселения украинка заявила, что в этом районе слишком много мусульман. Кроме того, недовольство украинки вызвало то, что ее сына отправили учиться в школу, где большинство детей были темнокожими и азиатами.