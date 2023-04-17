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23:14, 17 апреля 2023Мир

В Польше мужчина с ножом напал на трех украинских беженок

LCA Facty: в Польше мужчина с ножом напал на украинок и смертельно ранил одну из них

Фото: Marko Djurica / Reuters

В польском городе Легница мужчина напал на украинских беженок, сообщает газета LCA Facty.

По данным издания, в результате происшествия одна из женщин скончалась. Отмечается, что мужчина проник в квартиру, где жили гражданки Украины, чтобы ограбить их.

Злоумышленник нанес смертельные ранения 37-летней женщине, ударил ножом ее 14-летнюю дочь и еще одну квартирантку. Подросток была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего недалеко от места преступления.

Ранее жительница английского Бирмингема пожаловалась на отношение украинской беженки к местным жителям. Британка проживает в районе с представителями разных национальностей и не всегда «принимала во внимание культурные различия». После заселения украинка заявила, что в этом районе слишком много мусульман. Кроме того, недовольство украинки вызвало то, что ее сына отправили учиться в школу, где большинство детей были темнокожими и азиатами.

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Марина Совина
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