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22:30, 17 апреля 2023Экономика

Стало известно о жестком ответе Китая на санкции Запада

FT: Китай может запретить поставки редкоземельных металлов Западу в ответ на санкции

Фото: Florence Lo / Reuters

В качестве ответа на санкционное давление США и Европейского союза (ЕС) КНР готовится нанести жесткий удар по западной экономике, пишет Financial Times (FT).

Отмечается, что Пекин намерен запретить поставки редкоземельных металлов Западу. По данным издания, это может откатить на годы прогресс в развитии западного производства электромобилей.

Кроме того, китайская сторона может ограничить или запретить полностью поставки сканирующих лидаров, которые применяются в системах машинного зрения.

В статье также говорится, что решение об ограничении или запрете поставок западным странам лития, кремния и других редкоземельных металлов на экономике КНР критически не скажется, поскольку это не является весомым источником дохода в бюджет государства.

Ранее разведка США обозначила третий срок правления главы КНР Си Цзиньпина как самую большую угрозу для Вашингтона. Китай, который бросает все больший вызов США в экономическом, технологическом, политическом и военном плане по всему миру, остается беспрецедентным приоритетом, заявила директор национальной разведки страны Аврил Хейнс.

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Марина Совина
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