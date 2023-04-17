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13:07, 17 апреля 2023Россия

В Кремле отказались комментировать приговор осужденному на 25 лет Кара-Мурзе

Пресс-секретарь президента Путина Песков отказался комментировать приговор Кара-Мурзе

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать приговор осужденному на 25 лет Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом). Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

В Кремле отметили, что никогда не комментируют судебные решения и не намерены делать это и в случае Кара-Мурзы.

«Не будем это делать и на сей раз», — заявил Песков.

Суд установил, что оппозиционер «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине в палате представителей штата Аризона.

Кроме того, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), Кара-Мурза оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО.

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Марк Леонов
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