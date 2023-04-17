В Кремле увидели символизм в переходе новых регионов России на московское время

Дмитрий Песков увидел символизм в переходе новых регионов России на московское время

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков увидел символизм в переходе новых регионов России на московское время. Его комментарий приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства счел подобное решение властей новых российских регионов правильным. Песков отметил, что в установке присутствует географический смысл.

«Даже если это не подразумевалось, с нашей точки зрения, символизм, и это очень правильно», — заявил представитель Кремля.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который подразумевает перевод времени в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях на московское время. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Закон начнет действовать спустя десять дней после публикации документа. Так, новые регионы войдут во вторую часовую зону (московское время, UTC+3). До этого там действовал часовой пояс, соответствующий Киеву, — UTC+2.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму еще в феврале. Предлагалось поправками дополнить закон «Об исчислении времени». 21 марта нижняя палата парламента приняла закон.