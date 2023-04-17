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11:04, 17 апреля 2023Мир

Япония выразила протест России из-за учений в районе Курил

Кабмин Японии заявил, что Токио выразил протест Москве из-за учений в районе Курил
СюжетПротесты в России

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Токио выразил протест Москве из-за учений с 18 по 22 апреля в районе южной части Курильских островов, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Его слова приводит Reuters.

«Согласно уведомлению, направленному российскими властями нашей береговой охране, в период с 18 по 22 апреля в районе острова Итуруп планируется проведение учений с ракетными стрельбами», — сказал он.

По его словам, усиление российского военного присутствия на северных территориях, как в Японии называют южную часть Курил, противоречит позиции Токио.

Ранее МИД Японии назвал Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией. Последние несколько лет Токио говорил о Курилах как об островах, на которые распространяется суверенитет Японии.

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Анастасия Заикина
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