В России ответили на протест Японии из-за военных учений в районе Курил

Депутат Швыткин: учения ВС РФ в районе Курил не идут вразрез с международным правом

Учения в районе Курильских островов будут проходить в соответствии с нормами международного права и не имеют агрессивный характер. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя «Ленте.ру» протест Японии из-за российских военных учений, которые пройдут в районе Южных Курил с 18 по 22 апреля.

«Учения, безусловно, проводятся для повышения обороноспособности страны: развитие военно-морского флота, проверка готовности подводных и надводных кораблей нашего флота. При этом никакие нормы международного права в данном случае не нарушаются», — объяснил парламентарий.

Швыткин также подчеркнул, что работа по данному направлению имеет важное значение для обеспечения обороны российских границ.

«Мы никоим образом не вынашиваем никакие агрессивные планы [против Японии], это никоим образом не связано с возможным вступлением Японии в блок НАТО. При этом осознаем, что границы нашей страны не должны быть ослаблены, поэтому восточное направление тоже берется во внимание», — добавил депутат.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио выразил протест Москве из-за учений с 18 по 22 апреля в районе южной части Курильских островов. По его словам, усиление российского военного присутствия на северных территориях, как в Японии называют южную часть Курил, противоречит позиции Токио.

«Согласно уведомлению, направленному российскими властями нашей береговой охране, в период с 18 по 22 апреля в районе острова Итуруп планируется проведение учений с ракетными стрельбами», — заявил Мацуно.