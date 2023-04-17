Байдена обвинили во лжи о конфликте на Украине

Полковник США Магиннис: утечка разведданных вскрыла ложь Байдена о конфликте на Украине

Утечка секретных документов Пентагона вскрыла ложь президента США Джо Байдена о роли США в конфликте на Украине. На это в статье для Fox News указал американский полковник в отставке Роберт Магиннис.

Он отметил, что реальное положение дел, которое содержится в разведданных, не сходится с заявлениями Белого дома для американского народа. «Почему Байден лжет своим гражданам?» — задался офицер вопросом.