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03:57, 17 апреля 2023Интернет и СМИ

Байдена обвинили во лжи о конфликте на Украине

Полковник США Магиннис: утечка разведданных вскрыла ложь Байдена о конфликте на Украине

Фото: Bonnie Cash / Reuters

Утечка секретных документов Пентагона вскрыла ложь президента США Джо Байдена о роли США в конфликте на Украине. На это в статье для Fox News указал американский полковник в отставке Роберт Магиннис.

Он отметил, что реальное положение дел, которое содержится в разведданных, не сходится с заявлениями Белого дома для американского народа. «Почему Байден лжет своим гражданам?» — задался офицер вопросом.

Марина Совина
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