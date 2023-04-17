Названа неожиданная причина желания сохранить отношения без любви

Сексолог Кокс: многие люди хотят сохранить отношения без любви из-за страха одиночества

Многие люди хотят вступить в отношения без любви, потому что боятся одиночества, считает британский сексолог Трэйси Кокс. Неожиданную причину попыток сохранить изначально обреченный на неудачу союз она назвала в своей авторской колонке для издания Daily Mail.

По мнению Кокс, человек — существо социальное, и его желание быть окруженным родными, близкими и друзьями вполне естественно. Чтобы перестать чувствовать себя одиноким, он может начать встречаться с неподходящим партнером.

Кокс сослалась на проведенное американскими учеными исследование, согласно которому 45 процентов мужчин и 52 процента женщин остаются в отношениях, потому что им одиноко или не хватает эмоциональной поддержки от родных. Однако союз, основанный лишь на страхе одиночества и нежелании начинать все сначала, как правило, недолговечен. Отсутствие сильных чувств к партнеру делает человека несчастным, даже если он себе в этом не признается, предупредила Кокс.

Понять, на чем основан брак, можно несколькими способами, первый из которых — насторожиться, если друзья «не понимают этих отношений». По словам сексолога, исследования доказывают, что друзья всегда разбираются в происходящем гораздо лучше, чем родители или сам человек.

Также о том, что отношения построены не на любви, могут свидетельствовать навязчивый страх потерять их и немотивированная ревность.

Иррациональная ревность основана на нашем страхе быть брошенными. Подумайте о своем прошлом. Случилось ли что-нибудь, из-за чего вы почувствовали, что кто-то значимый вас покинул, когда вы больше всего в нем нуждались. Возможно, это был ваш отец, который просто поднялся и ушел Трэйси Кокс сексолог

Наконец, Кокс посоветовала человеку спросить себя, счастлив ли он в одиночестве. Прекрасно быть экстравертом и наслаждаться компанией, но нуждаться в постоянном присутствии партнера рядом и не представлять свою жизнь без него — это совсем другое, подытожила специалистка.

Ранее коуч по отношениям Сабрина Бендори объяснила, каких женщин не зовут замуж. По ее словам, зачастую мужчины с первого свидания заявляют о нежелании вступать в серьезные отношения, но некоторые девушки игнорируют их слова, пытаясь перевоспитать возлюбленного.