Российский сапер описал специфику работ по разминированию окрестностей Мариуполя

Командир взвода саперов рассказал о специфике разминирования окрестностей Мариуполя

Как правило, саперы, обнаружив взрывоопасный предмет, уничтожают его на месте, но в окрестностях Мариуполя снаряды находят в жилых домах или общественных местах, что сильно усложняет работу. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» командир инженерно-саперного взвода с позывным Патрон.

По его словам, специалист по минно-взрывному делу никогда не может быть до конца уверен, почему не детонировал тот или иной боеприпас. По этой причине их предпочитают взрывать, не подвергая саперов риску при транспортировке. Тоже самое касается даже потенциально безопасных боеприпасов и оружия.

«Обычно захваченные боеприпасы и вооружение подлежат ликвидации. Пользоваться ими банально опасно, они могут быть брошены намерено и доставить немало проблем», — рассказал Патрон о специфике своей работы.

При этом он подчеркнул, что взрывотехники не всегда имеют возможность подорвать находку на месте. Например, при разминировании объектов критической инфраструктуры или городской застройки, военнослужащим приходится перемещать опасные предметы, рискуя собой.

«Детонировать он может от любого неосторожного прикосновения. Например, украинские военные забрасывают деревни кассетными боеприпасами. Там множество маленьких бомб, начиненных осколками, внутри одной большой. И далеко не все из них детонируют при ударе, поджидая неосторожного человека», — пояснил офицер.

Ранее в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Патрон рассказал, сколько времени уйдет на разминирование всей территории Донбасса, и почему люди продолжат подрываться на минах даже спустя десятилетия.