Андрей Воробьев рассказал о масштабной программе модернизации ЖКХ в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о масштабной программе модернизации ЖКХ

Масштабную программу модернизации ЖКХ в Подмосковье почувствуют порядка 3,2 миллиона человек — это больше трети населения Московской области. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе видеоконференции с руководящим составом правительства и главами округов, где обсуждалась реализация беспрецедентной программы модернизации коммунальной инфраструктуры региона.

«Это очень чувствительная и важная тема, о которой говорил президент. Нам оказана существенная поддержка федерального правительства, а также "Газпром". Речь идет о модернизации системы ЖКХ — это сети, котельные, и самые критически важные узлы, которые обеспечивают теплом, водой, энергией каждый дом. В эту зиму мы не раз касались этой темы, и есть территории, такие, как Солнечногорск, Химки, Дзержинский, Кашира, которые обращали на себя внимание. Меньше, чем за пять лет будет инвестировано порядка 320 миллиардов рублей, это позволит заменить 1200-1250 километров сетей. Когда появляется новая котельная, водозаборный узел или очистные сооружения — всегда хорошо. Но ключевое, без чего не достигается эффект, — конечно, сети. Очень важно, что из этих заметных инвестиций большая часть идет как раз на модернизацию сетей», — сказал Андрей Воробьев.

Стартовавшая в этом году программа модернизации коммунальной инфраструктуры уникальна для Подмосковья и по объемам финансирования, и по охвату объектов. До конца 2028 года заменят в 7,5 раза больше сетей, чем за предыдущие пять лет. Обновят почти 100 котельных, около 120 ВЗУ и свыше 40 очистных сооружений.

«Акцент будет сделан на ремонте самых проблемных, изношенных сетей. Мы получаем беспрецедентные меры поддержки со стороны федерального правительства, но в рамках нашего бюджета под каждое из мероприятий обеспечиваем свое софинансирование — где-то это 30-70 процентов, как очистные сооружения, где-то 50 процентов, как коммунальная инфраструктура. В этом году объем инвестиций у нас увеличится в 1,4 раза по сравнению с 2022-м», — отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

В текущем году в ремонт и реконструкцию объектов ЖКХ будет вложено почти 80 миллиардов рублей. Это и госпрограммы, и производственные, и инвестиционные программы, включая концессии. Всего запланировано около 8 тысяч мероприятий.

Больше всего профилактических и ремонтных работ на объектах ЖКХ пройдет в городах:

• Коломна (121 котельная/ЦТП, 168 ВЗУ/КНС, 19 384 метра сетей);

• Красногорск (128 котельная/ЦТП, 83 ВЗУ/КНС, 3 714 метра сетей);

• Одинцовский (56 котельная/ЦТП, 18 ВЗУ/КНС, 21 965 метров сетей).

В рамках инвестиционной программы наибольшее количество мероприятий запланировано в городах:

• Клин (65 котельная/ЦТП, 6 ВЗУ/КНС, 37 771 метр сетей);

• Сергиев Посад (62 котельная/ЦТП, 2 ВЗУ/КНС, 35 172 метра сетей);

• Кашира (14 котельная/ЦТП, 37 ВЗУ/КНС, 1 800 метров сетей);

• Воскресенск (13 котельная/ЦТП, 20 709 метров сетей, а также мероприятия по воде).

В ходе совещания состоялось включение с городским округом Химки. В текущем году здесь запланирован ремонт на сумму свыше 370 миллионов рублей. Кроме того, утверждена инвестпрограмма на более 375 миллионов рублей.

«У нас запланировано заменить 108 километров сетей — это коснется 194 многоквартирных домов, где живет 95 тысяч жителей. Работы были запланированы с апреля по октябрь, но мы начали раньше, с 1 марта, и уже сейчас в микрорайоне Левобережный заменили 130 метров трубопровода. Это затронуло 31 дом, где проживают 17 тыс. человек. Для нас очень важно, чтобы не было порывов, как в минувшую зиму. В программу также входит замена и модернизация 13 котельных, 88 тепловых пунктов плюс магистральных трубопроводов», — доложил глава города Химки Дмитрий Волошин.

