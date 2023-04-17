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08:42, 17 апреля 2023Россия

Истребитель ТОФ отработал уничтожение противника в сложных погодных условиях

Истребитель МиГ-31 ТОФ в ходе проверки отработал уничтожение противника

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Экипаж истребителя-перехватчика Миг-31 Тихоокеанского флота ВМФ России в ходе внезапной проверки условно уничтожил «самолет противника». Об этом рассказали в Минобороны России, передает РИА Новости.

Для исполнения роли нарушителя был задействован экипаж аналогичного самолета. Целью летчиков было скрытно проникнуть в зону ответственности флота. Отмечается, что выполнение учебных задач осуществлялось при сложных погодных условиях.

О начале внезапной проверки Тихоокеанского флота объявил в пятницу, 14 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу. Основной целью проверки он назвал наращивание возможностей флота по отражению агрессии вероятного противника. В ходе проверки будут произведены ракетные пуски, также в ней будет задействована дальняя авиация.

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Марина Совина
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